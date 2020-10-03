«Мы все в шоке»: Люди уезжают из Степанакерта семьями — видео
Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага пообщался с людьми, которые эвакуируются из города.
Фото, видео: ТАСС / AZIZ KARIMOV; 5-tv.ru
Местные жители эвакуируются из Степанакерта непризнанного Нагорного Карабаха. По подсчетам корреспондента МИЦ «Известия» Дениса Кулаги, утром, 3 октября, из города уезжает порядка 50 семей. Людей напугал вечерний обстрел Степанакерта, в результате которого есть погибшие и раненые, и некоторые семьи приняли решение об отъезде.
В большинстве своем беженцы направляются в Ереван.
Одна из местных жительниц в беседе с нашим журналистом рассказала, что люди находятся в шоке от происходящего.
«Мы все в шоке. Наши дети впервые такое видят. Мы не знаем, чем это все закончится. Дети погибают, взрослые. Нужно найти какой-то выход. Ереван нас принимает, со всех стран помогают», — поделилась Аделя Каспарова.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся с 1992-го. Прийти к решению, устроившему обе стороны до сих пор не удалось. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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