Очередной снаряд попал в военную часть ремонтной батареи Степанакерта непризнанного Нагорного Карабаха.

Корреспондент МИЦ «Известий» Денис Кулага находится на месте событий.

«Мы добрались до места разрыва. Там видно, что попадание произошло в крышу. Рядом находится ремонтная батарея Нагорного Карабаха. Люди уезжают. Сюда пришлось сразу два попадания», — рассказал Кулага.

Есть ли в результате ЧП ранение и погибшие, пока не сообщается.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся с 1992-го. Прийти к решению, устроившему обе стороны до сих пор не удалось. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.