Губернатор Камчатки намерен объехать все загрязненные бухты — видео

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Александр Просяник
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По одной из версий, причиной гибели морских животных могла стать течь в коммерческом танкере.

Фото, видео: РИА Новости / Александр Пирагис; Instagram @vv_solodov

Отравление воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке могла быть вызвана течью нефтепродуктов из коммерческого танкера. Как рассказал беседе с ТАСС источник в экстренных службах Дальневосточного региона, принадлежность судна пока не установлена. При этом дыру в нем уже устранили.

По его словам, в этом районе Тихого океана проходят «маршруты активного движения морских грузовых судов», а в настоящее время ведется поиск того самого судна, с течью.

«По предварительным данным, мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол», — рассказал источник.

В свою очередь, губернатор Камчатки Владимир Солодов записал видеообращение к местным жителям. В нем он отреагировал на произошедшую природную катастрофу и анонсировал проезд всех бухт, где были сигналы о загрязнении.

Уже в 7:30 он намерен быть на Халактырском пляже, затем отправиться на бухту Малая Лагерная.

«12:00 расширенное обсуждение на Халактырском пляже. Далее — объезд Авачинской бухты с воды. Приглашаю всех заинтересованных присоединяться», — написал Солодов на своей странице в Instagram.

По его словам, в объезде примут участие все ответственные. А во время обсуждения он озвучит результаты проб и анализов, которые ожидают местные власти.

Ранее 5-tv.ru писал, что Следственный комитет по Камчатскому краю проведет проверку по факту гибели морских обитателей и рассказывал, что стало причиной произошедшего. Одними из первых на себе загрязнение океана почувствовали серферы. По их словам, после контакта с водой у них опухали глаза, а на коже оставалось раздражение. При этом пробы воды уже выявили превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в два.

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