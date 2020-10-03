СК начал проверку по факту гибели морских животных на Камчатке

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Александр Просяник
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На берег Тихого океана выбросило тысячу морских обитателей, все из них мертвы.

Фото, видео: ТАСС / Стрельченко Анна; Автор видео Антон Морозов

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю проводит проверку после публикации в СМИ информации о гибели морских животных на пляжах Авачинского залива в регионе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время следователи уже отобрали пробы воды, воздуха и песка. Их будут исследовать в лаборатории, после чего дадут оценку произошедшему. Как установили в Следственном комитете, даже морская вода изменила свой цвет.

«По предварительным данным, в результате попадания в морские прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная произошла гибель морских обитателей Тихого океана», – говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало причиной гибели морских обитателей на Камчатке. Морские звезды, ежи, рыбы, крабы и осьминоги начали выбрасываться на берег. Как рассказывали местные серферы, после контакта с водой у них опухали глаза, а на коже оставалось раздражение. Пробы выявили превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в два.

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