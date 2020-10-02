Что стало причиной гибели морских обитателей на Камчатке

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Под слоем мертвой океанской живности не видно даже песка на сотни метров вдоль побережья полуострова.

Фото, видео: ТАСС / Александр Архипов; 5-tv.ru

На Камчатке прокуратура начала проверку по факту загрязнения Тихого океана — ситуация грозит обернуться масштабной природной катастрофой. На берег выбросило тысячи морских обитателей: рыба, крабы и даже косатки — все мертвы! Пострадали и люди — местные серферы после занятий в воде едва не лишились зрения.

Корреспондент МИЦ «Известия» Егор Кильдибеков убедился: случилось что-то страшное. Подробности в репортаже.

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