Что стало причиной гибели морских обитателей на Камчатке

На Камчатке прокуратура начала проверку по факту загрязнения Тихого океана — ситуация грозит обернуться масштабной природной катастрофой. На берег выбросило тысячи морских обитателей: рыба, крабы и даже косатки — все мертвы! Пострадали и люди — местные серферы после занятий в воде едва не лишились зрения.

Корреспондент МИЦ «Известия» Егор Кильдибеков убедился: случилось что-то страшное. Подробности в репортаже.