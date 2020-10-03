Петра Порошенко госпитализировали с коронавирусом

|
Александр Просяник
40

Сообщается, что инфекцию подхватила также и дочь бывшего президента Украины.

Петра Порошенко госпитализировали с коронавирусом

Фото: РИА Новости / Стрингер

Бывший президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусной инфекцией. Как пишет URA.RU, его доставили в одну из киевских больниц, которая занимается лечением пациентов с COVID-19.

При этом отмечается, что с инфекцией также слегла и его 20-летняя дочь. Политику диагностировали двустороннее воспаление легких, он «придерживается прописанного протокола лечения». При этом, как рассказывал ранее сам Порошенко, лечится он дома.

«Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич доставлен в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом», – рассказала его жена Марина.

Отметим, что Петр Порошенко не первый украинский политик, который слег с коронавирусной инфекцией. В конце августа к аппарату искусственной вентиляции легких подключали экс-премьер-министра страны Юлию Тимошенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что инфицированный коронавирусом президент США Дональд Трамп обратился к стране. В своей записи он отмечал, что чувствует себя хорошо.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
78.09
0.81 91.58
0.86
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября

Последние новости

18:03
Никаких аистов! Как правильно объяснить ребенку, откуда появляются дети
17:49
«Зачем нам SEREBRO и MALFA?» — Фадеев представил миру свою новую суперзвезду
17:39
Премьер Армении заявил о беспрецедентном нападении на Нагорный Карабах
17:29
У фигуристов Ягудина и Тотьяминой украли бигля и почти сразу вернули
17:16
Петра Порошенко госпитализировали с коронавирусом
17:05
Что подарить педагогу в День учителя? ТОП-7 идей

Сейчас читают

Зеркало души: люди с каким цветом глаз наиболее склонны к насилию — видео
«Предчувствовал скорый уход»: Галкин опубликовал видео последней встречи с Александром Кальяновым
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок