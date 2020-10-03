Петра Порошенко госпитализировали с коронавирусом

Бывший президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусной инфекцией. Как пишет URA.RU, его доставили в одну из киевских больниц, которая занимается лечением пациентов с COVID-19.

При этом отмечается, что с инфекцией также слегла и его 20-летняя дочь. Политику диагностировали двустороннее воспаление легких, он «придерживается прописанного протокола лечения». При этом, как рассказывал ранее сам Порошенко, лечится он дома.

«Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич доставлен в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом», – рассказала его жена Марина.

Отметим, что Петр Порошенко не первый украинский политик, который слег с коронавирусной инфекцией. В конце августа к аппарату искусственной вентиляции легких подключали экс-премьер-министра страны Юлию Тимошенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что инфицированный коронавирусом президент США Дональд Трамп обратился к стране. В своей записи он отмечал, что чувствует себя хорошо.