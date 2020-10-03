«Люблю!» — инфицированный коронавирусом Трамп обратился к стране
Президент США опубликовал свой первый твит с момента ухода на самоизоляцию.
Фото: www.globallookpress / Sarah Silbiger / Pool via CNP /M
Инфицированный коронавирусом президент США Дональд Трамп обратился к многомиллионной аудитории посредством Twitter. В своей первой записи за последние сутки он отметил, что чувствует себя достаточно хорошо.
«Полагаю, все хорошо! Спасибо вам! Люблю!» — написал американский лидер.
Подтвердила заявление Трампа и его личный врач Шон Конли. Медик пояснила, что в настоящее время президент страны не нуждается в дополнительном кислороде. В военном госпитале, куда был госпитализирован 74-летний политик, его лечат препаратом «Ремдесивир».
О болезни Дональда Трампа стало известно 2 октября. В своем Twitter глава Белого дома сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат, равно как и у его супруги Меланьи.
По данным американских СМИ, передать инфекцию могла помощница американского лидера Хоуп Хикс. В последнее время государственный деятель сопровождала своего начальника на всех митингах, а также присутствовала на теледебатах Трампа с оппонентом Джо Байденом. Ее анализ на COVID-19 дал положительный результат на несколько дней раньше, чем президента США.
Несмотря на серьезность заболевания и риски, связанные с почтенным возрастом, Дональд Трамп отказался передать полномочия вице-президенту Майклу Пенсу. Он заявил, что способен работать в прежнем режиме.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп и Джо Байден устроили жесткую перепалку во время дебатов.
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