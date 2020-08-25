Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, о чем стало известно в воскресенье. COVID-19 обнаружили также у ее дочери и зятя, у них заболевание протекает в легкой форме. Саму Тимошенко с температурой в 39 градусов пришлось госпитализировать.

Пресс-секретарь политика сообщила, что Тимошенко проходит интенсивный курс терапии. В рамках лечения, она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РБК-Украина.

Представитель Тимошенко также сообщила, что «хороших новостей пока нет». Состояние политика оценивается как тяжелое, температуру сбить пока не удается. Но Юлию «борется» — подчеркнула ее помощница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если заразился коронавирусом в путешествии.