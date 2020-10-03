«Вредное насекомое» — жена Джигарханяна о Цымбалюк-Романовской

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Татьяна Меркер
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Первая жена актера — Татьяна Власова смогла простить и принять его после романа с молодой пианисткой.

«Вредное насекомое» — жена Джигарханяна о Цымбалюк-Романовской

Фото: Instagram @s_jigro

Татьяна Власова и актер Армен Джигарханян смогли воссоединиться после его увлечения молодой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Татьяна признается, что теперь не упоминает в присутствии мужа имя его бывшей возлюбленной.

По словам Татьяны Власовой, Цымбалюк-Романовская причинила их семье много горя, но они с супругом стараются не вспоминать о трудностях и плохих периодах в жизни.

«Я не собираюсь воевать с вредными насекомыми, это неинтересно», — сообщила Власова, намекая на пианистку.

Жена Джигарханяна заметила, что никогда не сможет простить Цымбалюк-Романовскую, которая разрушила их брак и развод с которой стал настоящим скандалом для актера. Возможно, именно это событие подкосило здоровье Джигарханяна. Чтобы присматривать за 85-летним мужем Власова переборола ревность, забыла былые обиды и вернулась к нему из Америки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армен Джигарханян назвал себя «обыкновенным клоуном», рассказывая об актерской профессии.

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