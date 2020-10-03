«Спартак» и «Зенит» опубликовали стартовые составы на предстоящий матч

Столичный «Спартак» во главе с Доменико Тедеско опубликовал стартовый состав на матч против «Зенита». Игра пройдет в субботу, 3 октября, в рамках 10-го тура Тинькофф российской футбольной Премьер-лиги и начнется в 19:00.

Так, на поле со стороны красно-белых сразу выйдут Максименко, Зобнин, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Урунов, Крал, Бакаев, Ларссон и Понсе. На скамейке запасных при этом останутся Ребров, Кутепов, Гапонов, Голосов, Ещенко, Шильцов, Маркитесов, Оганесян и Соболев.

Сергей Семак из петербургского «Зенита» со старта включит в игру Кержакова, Караваева, Ракицкого, Сантоса, Ловрена, Оздоева, Ерохина, Мостового, Барриоса, Дзюбу и Малкома. В «запасе» сине-бело-голубые оставляют Одоевского, Васютина, Кругового, Прохина, Жиркова, Терентьева, Мусаева, Сутормина, Шамкина, Ригони и Азмуна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что форвард «Спартака» и экс-игрок «Зенита» Александр Кокорин не примет участия в матче из-за травмы. Ему предстоит двухнедельный курс реабилитации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что форвард «Спартака» и экс-игрок «Зенита» Александр Кокорин не примет участия в матче из-за травмы. Ему предстоит двухнедельный курс реабилитации.