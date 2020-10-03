Сирены воздушной тревоги звучат в Степанакерте — видео

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Нюра Незванова
Эксклюзив 105

Как сообщает корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага, люди по первому тревожному сигналу бегут в бомбоубежище.

Фото, видео: Reuters / VAHRAM BAGHDASARYAN; 5-tv.ru

В Степанакерте непризнанного Нагорного Карабаха вновь звучат сирены воздушной тревоги, которые, как правило, предвещают о готовящихся авиаударах. Корреспондент МИЦ «Известий» Денис Кулага, который сейчас находится на месте событий, рассказывает о происходящем в городе.

«Сейчас раздались сирены, воздушная тревога. Надо отметить что время достаточно позднее, но люди на наших глазах по первому сигналу прячутся в подвалах или бомбоубежищах», — рассказал Кулага.

В Минобороны Армении 2 октября сообщили, что ВС Азербайджана совершили атаку на Степанакерт. По данным ведомства, в результате ударов есть погибшие и пострадавшие.

В Азербайджане в свою очередь заявили о взятии ряда высот в непризнанном Карабахе. Речь идет о высотах Мадагиза на Агдаринском направлении.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся с 1992-го. Прийти к решению, устроившему обе стороны до сих пор не удалось. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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