Юрий Лоза озвучил реальную причину смерти Кальянова

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Александр Просяник
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Шансонье умер 2 октября в возрасте 73 лет.

Фото, видео: ТАСС / Антонов Алексей, Власов Олег; Facebook @Юрий Лоза

Певец и успешный шансонье Александр Кальянов не смог побороть рак. Об этом на своей странице в Facebook написал его коллега, композитор и музыкант Юрий Лоза.

Facebook / Юрий Лоза

По его словам, познакомились они в 1984-м году, когда он записывал первый вариант «Плота». Итог Лозе понравился, и они начали сотрудничество. Он также подчеркнул, что в звуке «Саша понимал, как мало кто другой». Именно по этой причине артисты шли к нему на студию «косяками». Его талант позволял создавать себе приличную дикцию при том, что Кальянов не выговаривал половину свистящих и шипящих. А на выступлениях ни у кого не возникало дискомфорта от его пения.

«Последние три года он болел и мало с кем общался — видимо, не хотел никого грузить своими проблемами. Борьба была неравной — рак оказался сильнее…», — рассказал Юрий Лоза.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин опубликовал видео последней встречи с Александром Кальяновым. О его смерти 2 октября рассказала Алла Пугачева. В 1990-е он начинал карьеру в ее «Театре песни» как звукорежиссер, однако затем стал успешным шансонье. При этом ходили слухи, что Кальянов влюблен в Примадонну.

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