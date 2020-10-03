«Предчувствовал скорый уход»: Галкин опубликовал видео последней встречи с Александром Кальяновым

Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео последней встречи с Александром Кальяновым — музыкант и большой друг Аллы Пугачевой ушел из жизни в возрасте 73 лет.

«В начале августа он был у нас в гостях с подарком — привез раритетный немецкий ламповый приемник, который специально для нас нашел и купил. Я записывал это видео как инструкцию по пользованию, а получилось, что это о память о последней встрече с Сашей», — написал Галкин.

На кадрах сильно похудевший Александр Кальянов объясняет, что в приемнике 60-х годов прошлого века можно слушать музыку и любую радиостанцию с телефона, подключив его проводом или через блютус, и показывает, как это работает.

Как рассказал Максим Галкин, музыкант не один год боролся с тяжелой болезнью.

«В этот приезд уже говорил, что предчувствует скорый уход, не хотелось в это верить… Саша, спасибо тебе за общение, за музыку, будет тебя не хватать, но мы будем теперь принимать сигналы по твоему приемнику», — заключил артист.

Instagram @maxgalkinru

К соболезнованиям, которые высказал Галкин близким Кальянова, присоединились многие подписчики.

«Как жаль. Помню его первую кассету, где он пел песни Миши Шафутинского. И начинал он запись так: „Меня зовут Александр Кальянов. Я из брянских мужиков“. Как давно это было, более 30 лет назад. Будем помнить».

«Люблю его песню „Старое кафе, верные друзья“, очень жаль, талантливых людей становится все меньше и меньше…»

«Доброго пути светлому талантливому человеку!»

«Давно не плакала. Плачу!», — пишут в комментариях пользователи.

Как ранее писал 5-tv.ru, о смерти Александра Кальянова 2 октября сообщила в соцсетях Алла Пугачева. В 1990-е годы он начинал в ее «Театре песни» как звукорежиссер, но позже стал успешным шансонье. Ходили слухи, что он был влюблен в Примадонну.