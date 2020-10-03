«Главное бутылку подержать»: Рудковская умилилась, как Гном Гномыч кормит братика

Яна Рудковская не помнит себя от счастья: звезда стала мамой в четвертый раз. В первый день осени она поделилась радостными вестями с подписчиками своего микроблога в Instagram. Опубликовала фотографии с маленьким сыном в пеленальном конвертике.

Сейчас Рудковская старается снимать ребенка как можно чаще. Она показала, например, как Гном Гномыч, их сын Саша, кормит младшего братика. Instagram @rudkovskayaofficial

«Тут главное только бутылку подержать», — важно заявляет Гном Гномыч.

Кадры не оставили равнодушными поклонников семьи Рудковской-Плющенко. В комментариях они похвалили Сашу и отметили, что звездной маме будет легче справляться с младшим, когда у нее есть такой помощник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что предсказал астролог второму ребенку Рудковской и Плющенко.