В Степанакерте слышны взрывы артиллерийского огня — видео
Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага находится на месте событий и передает последние новости о ситуации в городе.
Фото, видео: Depositphotos / ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE; 5-tv.ru
В Степанакерте применены артиллерия и системы залпового огня. Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага находится в эпицентре событий и рассказывает о происходящем.
«Плохо видно, но сейчас работает система залпового огня», — говорит Кулага.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся с 1992-го. Прийти к решению, устроившему обе стороны до сих пор не удалось. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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