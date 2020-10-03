В Степанакерте применены артиллерия и системы залпового огня. Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага находится в эпицентре событий и рассказывает о происходящем.

«Плохо видно, но сейчас работает система залпового огня», — говорит Кулага.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся с 1992-го. Прийти к решению, устроившему обе стороны до сих пор не удалось. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.