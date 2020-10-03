В Степанакерте слышны взрывы артиллерийского огня — видео

|
Нюра Незванова
Эксклюзив 14

Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага находится на месте событий и передает последние новости о ситуации в городе.

Фото, видео: Depositphotos / ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE; 5-tv.ru

В Степанакерте применены артиллерия и системы залпового огня. Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага находится в эпицентре событий и рассказывает о происходящем.

«Плохо видно, но сейчас работает система залпового огня», — говорит Кулага.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся с 1992-го. Прийти к решению, устроившему обе стороны до сих пор не удалось. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
78.09
0.81 91.58
0.86
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября

Последние новости

19:31
В Степанакерте слышны взрывы артиллерийского огня — видео
19:21
Нарцисс до мозга костей: ТОП-4 самых самовлюбленных знаков зодиака
19:12
Собчак распереживалась накануне 39-летия, что Богомолов может бросить ее ради молодой
19:00
Простой секрет похудения от Анны Банщиковой
18:44
Сирены воздушной тревоги звучат в Степанакерте — видео
18:38
«Спартак» и «Зенит» опубликовали стартовые составы на предстоящий матч

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября
«Предчувствовал скорый уход»: Галкин опубликовал видео последней встречи с Александром Кальяновым
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок