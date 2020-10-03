Дерби «Спартака» и «Зенита» завершилось ничьей

В столице на стадионе «Открытие Арена» завершилось дерби между «Зенитом» и «Спартаком». Победителем из него не вышел никто. Игра проходила в рамках 10-го тура Тинькофф российской футбольной Премьер-лиги и завершилась со счетом 1:1.

По итогам первого тайма сине-бело-голубые нанесли 12 ударов по воротам, из них пять в створ. Красно-белые ответили тремя ударами, из которых в створ улетел лишь один. Несмотря на агрессивную игру «Зенита», «Спартак» все же больше владеет мячом (54% против 46%). По количеству пасов также побеждает столичный клуб — футболисты совершили 280 удачных передач, в то время как петербуржцы лишь 230. По точности 84% против 82%. За первый тайм никому не присудили красную карточку, однако одна желтая досталась команде Сергея Семака, а именно Дугласу Сантосу. «Зенит» получил два угловых, в то время как «Спартак» один. При этом забить гол не удалось никому.

Что касается второго тайма, то начался он с желтой карточки нападающему красно-белых Александру Соболеву. Затем мяч на 65 минуте оказался в воротах «Спартака» из-за полузащитника Александра Ерохина. Голевую передачу совершил Дзюба. «Спартак» не заставил долго ждать и ответил голом уже в ворота «Зенита». Забитый мяч принадлежит Эсекьелю Понсе, а голевую передачу дал Крал. После забитого гола красно-белых сразу два игрока «Зенита» получили желтые карточки. Речь идет о Деяне Ловрене и Вилмаре Барриосе. По итогу игра завершилась ничьей.

По статистике «Зенит» обошел «Спартак» по количеству ударов по воротам. Сине-бело-голубые попытались забить 22 раза, из которых 11 в створ, против 13 ударов красно-белых (четыре в створ). Лидерство во владении мячом сохранил «Спартак», 58% против 42%, как и в количестве и точности пасов (525 и 85% против 379 и 78%). По фолам выиграл тоже столичный клуб, собрав 15 штук и две желтые карточки. Петербуржцы совершили 13 фолов и забрали себе еще три предупреждения. Красные карточки по нулям. При этом у «Зенита» шесть офсайдов и шесть угловых, в то время как у «Спартака» их ноль, а угловых три.

Отметим, что перед матчем первое место в турнирной таблице принадлежало «Зениту», на второй позиции «Спартак». Количество очков у двух клубов одинаковое — 21.

Ранее 5-tv.ru опубликовывал стартовый состав двух клубов на матч.