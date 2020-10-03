Сборная России по серфингу получила ожоги роговицы глаз на Камчатке

Члены сборной России по серфингу получили ожоги роговицы глаз на Камчатке. Спортсменки Наталья Данилина и Майя Рудик все эти дни находились на Халактырском пляже на Камчатке, где произошла экологическая катастрофа. Девушкам, как и другим серфингистам сборной диагностировали химические ожоги роговицы глаз.

Обо всех своих симптомах спортсменки написали на своих страницах в Instagram. Истории почти идентичны: россиянки приехали на пляж недавно ради тренировок, как только пришли «идеальные долгожданные волны». Тем не менее по словам Майи Рудик, входить в воду оказалось опасно. После тренировок у всех возникало жжение глаз, ухудшение зрения. Кто-то думал, что это нормальная реакция на соль и солнце, другие же списывали все на медуз.

«Параллельно с проблемами с глазами, у многих ребят было плохое самочувствие и все симптомы сильного отравления-тошнота, рвота, повышенная температура, ломота в теле», — рассказала Рудик.

Наталья Данилина же говорит, что в скором времени после тренировок и вовсе перестала видеть дальше трех метров.

«В 2020 оказаться в центре экологической катастрофы уже не кажется чем-то необычным. Никаких сообщений или предупреждений от властей по поводу утечки на тот момент не было. Официально их нет и сейчас. Пробы воды взяли практически сразу, но в итоге — тишина», — рассказала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отравление воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке могло быть вызвано течью нефтепродуктов и коммерческого танкера. Дыра в нем уже устранена. При этом губернатор Камчатского края намерен объехать все загрязненные бухты.

Проверкой по факту гибели морских обитателей занимается Следственный комитет по региону. Одними из первых на себе загрязнение океана почувствовали серферы. При этом пробы воды уже выявили превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в два.