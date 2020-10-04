Для чего Западу нужна в Белоруссии президент-марионетка Тихановская?
В США своеобразный институт опеки «правительств в изгнании» — один из самых любимых, хотя и устаревших рычагов давления на неугодные государства.
Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
А пока Белоруссия возвращается к нормальной жизни после серии масштабных майданных выступлений противников легитимной власти, оппозиция не унимается и продолжает расшатывать ненавистный режим. Правда, из-за границы, пополнив ряды, так называемых, правительств в изгнании. А имя им — легион.
Они раскиданы по всему белому свету. Но не особо бедствуют, это точно. Как правило, живут на пожертвования, дотации и гранты тех, кто их приютил. И вот что странно — ютятся они в массе своей в западном полушарии, в северной его части. Так, кто эти борцы за свободу своей родины из прекрасного далека? Патриоты или цепные псы, которые сорвутся по первому приказу хозяина.
Кирилл Сергеев нашел самые яркие примеры.
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