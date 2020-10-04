Коварный и опасный: как в России намерены противостоять новому витку COVID-19

Теперь к ситуации с коронавирусом. В стране складывается не самая приятная тенденция. Рост заболевших продолжался всю неделю. Вот актуальная информация на сегодня. За последний день заразились почти десять тысяч человек. По-прежнему в лидерах Москва, Петербург и Московская область. Тех, кто избавился от опасного недуга — более пяти с половиной тысяч. Летальных исходов — 174.

Вот статистика прироста за последнюю неделю. В среднем на 4% ежедневно. О весенних максимумах пока речи не идет, там было и по 11 тысяч с лишним, но тренд налицо.

Тем, кто расслабился в последнее время, хочется напомнить — вирус никуда не уходил. Он рядом, он с нами. COVID-19 коварен, его нельзя недооценивать. И сейчас только от каждого из нас зависит, как будет развиваться ситуация дальше. Максимальная ответственность, прежде всего, и за себя, и за окружающих. Никому не хочется возвращаться к жестким карантинным мерам: ни гражданам, ни бизнесу, ни правительству. Во-первых, это тяжелейшие испытание для людей, во-вторых, это еще один мощный удар по экономике. И мы, должны это понимать. Неслучайно совещание президента с правительством во вторник, где собирались обсуждать социальную политику, началось с подробнейшего разговора о тревожных цифрах последних дней.

«Инфекции вообще, инфекционные заболевания, и COVID не в последнюю очередь, являются таким тихим, незаметным, но очень опасным противником, опасным врагом. Повторяю, люди часто этого не чувствуют, но мы с вами это знаем. Поэтому наша с вами святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней, власти и управления, очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки», — сказал Путин.

В то же время подходят к концу последние после регистрации испытания первой российской вакцины «Спутник V». «Спутником» привиты уже более шести тысяч москвичей. В Минздраве надеются, что в конце года выпуск вакцины выйдет на промышленные масштабы. Речь идет о миллионах доз.

Марина Кравцова о том, как в России будут противостоять новому витку пандемии.