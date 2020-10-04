После нападения на арбитра Широков оказался под подпиской о невыезде

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Александр Просяник
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Экс-игроку сборной России еще не предъявили обвинение.

Фото, видео: www.globallookpress / Dmitry Golubovich

Бывший футболист Роман Широков после нападения на судью во время любительского матча в Москве остается под подпиской о невыезде. Об этом он рассказал на встрече с журналистами.

«А что мне на эту тему высказываться? Пусть возбуждают (дело – прим. ред.). Когда все закончится, тогда и выскажусь. Сейчас говорят только следственные органы, как видите, я под подпиской он невыезде, не выезжаю», – цитирует экс-игрока сборной России ТАСС.

Московская полиция по итогу происшествия возбудила уголовное дело по статье 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). По этой статье спортсмену грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо 480 часов обязательных работ, либо год исправительных работ или четыре месяца ареста. Однако обвинение Широкову пока не предъявили.

Инцидент с нападением произошел 10 августа во время турнира «Московский кубок селебрити». На любительском матче Роман Широков остался один на один с соперников, после чего возникла спорная ситуация. Судья решил не останавливать матч, однако бывший игрок сборной России начал общаться с ним, используя нецензурную лексику. Арбитр присудил ему красную карточку, игнорируя требования Широкова не удалять его с поля. После этого спортсмен ударил по лицу Данченкова, тот упал. 

Ранее 5-tv.ru писал, что нападение на арбитра Никиту Данченкова его защита просит переквалифицировать в покушение на убийство. Несмотря на это, он и так может получить два года тюрьмы.

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