«У Широкова сильный удар»: нападение на арбитра Данченкова просят переквалифицировать в покушение

Защита судьи Никиты Данченкова, на которого напал во время любительского матча бывший футболист сборной России Роман Широков, обратилась в Следственный комитет. Она потребовала переквалифицировать статью с «умышленное причинение легкого вреда здоровью» до «покушения на убийство из хулиганских побуждений».

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал адвокат арбитра Александр Островский. По его словам, заявление в СК уже подано.

«Широков — в прошлом профессиональный футболист, обладающий сильным ударом ногой, бил Данченкова бутсами в шипах по голове. Если бы не оперативная реакция ребят, которые оттащили Широкова, Данченков мог получить гораздо более серьезные травмы, может даже несовместимые с жизнью», — объяснил свою позицию защитник.

Напомним, что инцидент произошел 10 августа на турнире «Московский кубок селебрити». Во время любительского матча Широков остался один на один с соперником, возникла спорная ситуация. Арбитр решил не останавливать матч, а футболист в ответ на это начал обругивать его нецензурной бранью. Судья потянулся за красной карточкой, игнорируя требования Широкова не сметь удалять его с поля. Затем Широков нанес один удар кулаком в лицо арбитру, после чего тот упал. Футболист при этом не остановился и начал бить его еще и ногами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что напавший на арбитра Роман Широков может получить два года тюрьмы.