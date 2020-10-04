Президент Азербайджана озвучил условие прекращения огня в Карабахе

|
Александр Просяник
47

Азербайджанская сторона готова прекратить огонь в Нагорном Карабахе, если Армения предложит план вывода своих войск из региона.

Президент Азербайджана озвучил условие прекращения огня в Карабахе

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов прекратить огонь лишь в том случае, если Армения предложит четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха. При этом важно, чтобы она подкреплялась действиями.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

«Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась бы на деле, –  в какие дни какие территории будут освобождены», – сказал Ильхам Алиев.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян называл свои условия прекращения боев в Карабахе. Для этого, по его словам, необходим уход Турции с Южного Кавказа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Азербайджан обстрелял гражданские объекты в Карабахе. 

Конфликт в Нагорном Карабахе вновь обострился утром 27 сентября. Противоборствующие стороны начали обвинять друг друга в провокациях. При этом мировое сообщество призывает Баку и Ереван сесть за стол переговоров.

Весь конфликт в этих краях начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Вооруженное противостояние в 1992-1994 годах привело к тому, что Баку потерял контроль не только над НКР, но и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта. При этом Азербайджан настаивает на своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы Карабаха, поскольку республика не является участником переговоров.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
78.09
0.81 91.58
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:51
Звезда Playboy «постирала все вещи» и осталась в одном сексуальном белье — фото
19:39
Президент Азербайджана озвучил условие прекращения огня в Карабахе
19:29
Американские журналисты рассказали о панике Трампа, узнавшего о COVID-19
19:16
Разлучница: ТОП-4 знаков зодиака женщин, разбивающих чужие браки
19:09
Алла Пугачева приехала на похороны Александра Кальянова — видео
18:58
Бог микса: стилист Лисовец высказался о смерти основателя бренда Kenzo

Сейчас читают

Наташа Королева на гастролях нашла замену Тарзану — видео
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок