Войска Азербайджана обстреляли несколько гражданских объектов на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Об этом 4 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В данный момент в Степанакерте вновь под обстрелом оказались гражданские объекты», — написал государственный деятель на странице Facebook.

В МИД Нагорного-Карабаха подчеркнули, что азербайджанская сторона использовала ракеты.

Позднее власти непризнанной НКР доложили о нанесении ответного удара по военным объектам на территории противника. Отмечалось, что в результате атаки был уничтожен военный аэродром в Гянже.

Власти Азербайджана подтвердили данную информацию и добавили, что с территории Карабаха велся артиллерийский обстрел сопредельных сел Агдамского и Тертерского районов. Кроме того, там подчеркнули, что армянские военные также произвели несколько выстрелов по Физулинскому району.

Минобороны Армении с последним заявлением категорически не согласно. Опровергая эту информацию, представители ведомства открыто заявляют, что «огонь по Азербайджану с армянской территории не ведется», передает ТАСС.

Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян опубликовал в Facebook пост, где утверждал, что в ближайшее время бои будут продолжаться.

«Постоянные военные объекты в крупных городах Азербайджана стали целями армии обороны. Призываю население Азербайджана быстро покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь», — написал политический деятель.

Ситуация в Нагорном Карабахе вышла из-под контроля 27 сентября. Армения и Азербайджан в очередной раз начали обмениваться боевыми ударами по всей линии соприкосновения. Противоборствующие стороны обвиняют друг друга в накаливании ситуации. Мировое сообщество призывает Баку и Ереван сесть за стол переговоров.

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заговорил о возможности введения в Карабах миротворческих сил РФ. По его словам этот вопрос может быть поднят в рамках обсуждения Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в НКР. На это сообщение отреагировали в Кремле. Как заявил пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, Россия может ввести своих миротворцев в Карабах исключительно по согласованию с Баку и Ереваном.

Мировое сообщество, в том числе Россия, все также призывает стороны конфликта прекратить боевые действия и перейти к открытому диалогу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Нагорного Карабаха остерегаются нового наступления ВС Азербайджана.