Премьер Армении назвал условие прекращения боев в Карабахе

Уход Турции с Южного Кавказа является необходимым условием для возвращения к режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью канадской газете The Globe and Mail заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Террористы с Ближнего Востока под покровительством Турции воюют на стороне Азербайджана. Перемирие возможно только в том случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа», — сказал Пашинян.

Ереван с момента эскалации конфликта неоднократно заявлял, что на стороне Баку в Карабахе воюют турецкие солдаты. Азербайджан, в свою очередь, эту информацию опровергает, утверждая, что Анкара оказывает ему лишь моральную поддержку.

Президент Азербайджана, в свою очередь, 30 сентября назвал свое условие прекращения боев в зоне конфликта. По его словам, Баку прекратит военные действия только в том случае, если Ереван осуществит полный вывод войск из Карабаха.

Возобновление вооруженных действий в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. Спор по поводу территорий ведется между республиками с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Попытки мирного урегулирования вопроса ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал, лидеры каких стран призвали Армению и Азербайджан к прекращению огня.