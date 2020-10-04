Истерзанное тело женщины обнаружили в квартире на юго-западе Москвы

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Нюра Незванова
Эксклюзив 108

На шее и голове погибшей зафиксированы многочисленные ранения.

Истерзанное тело женщины обнаружили в квартире на юго-западе Москвы

Фото: www.globallookpress / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Тело женщины нашли в одной из квартир на улице Зарайская на юго-западе столицы. На голове и шее убитой видны многочисленные раны от острого предмета.

По некоторым данным, она конфликтовала со своим соседом. На месте трагедии работают криминалисты.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Истерзанное тело женщины обнаружили в квартире на юго-западе Москвы

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Истерзанное тело женщины обнаружили в квартире на юго-западе Москвы

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