Истерзанное тело женщины обнаружили в квартире на юго-западе Москвы

Тело женщины нашли в одной из квартир на улице Зарайская на юго-западе столицы. На голове и шее убитой видны многочисленные раны от острого предмета.

По некоторым данным, она конфликтовала со своим соседом. На месте трагедии работают криминалисты.

Обстоятельства произошедшего уточняются.