В Азербайджане назвали условия прекращения огня в Карабахе

Азербайджан обвинил Армению в ракетной атаке по пригородам Баку. В качестве доказательств в администрации Ильхама Алиева представили несколько фотографий, на которых видны неразорвавшиеся боеголовки.

Кроме того, ранее в Минобороны Азербайджана рассказали о том, что пострадали мирные жители. В Армении эту информацию опровергли. Ереван также считает, что в боевых действиях в Нагорном Карабахе на стороне Баку участвует Турция. Премьер Никола Пашинян заявил, что Анкара собирается «продолжить геноцид армян». И для этого в регион якобы переброшены сотни боевиков. Армения уже обратилась по этому поводу в Европейский суд по правам человека.

В свою очередь в Азербайджане готовы прекратить огонь. Но выставили ряд условий: вывод армянских войск из Нагорного Карабаха и публичные извенения Николы Пашиняна, который, по словам Алиева, назвал «оккупированные земли армянскими». Глава Азербайджана также обвинил Ереван в срыве работы Минской группы по урегулированию конфликта.