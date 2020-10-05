В Азербайджане назвали условия прекращения огня в Карабахе

Эфирная новость 19

Президент республики Ильхам Алиев заявил о возможности урегулирования конфликта в определенных случаях.

Фото, видео: Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/ТАСС, 5-tv.ru

Азербайджан обвинил Армению в ракетной атаке по пригородам Баку. В качестве доказательств в администрации Ильхама Алиева представили несколько фотографий, на которых видны неразорвавшиеся боеголовки.

Кроме того, ранее в Минобороны Азербайджана рассказали о том, что пострадали мирные жители. В Армении эту информацию опровергли. Ереван также считает, что в боевых действиях в Нагорном Карабахе на стороне Баку участвует Турция. Премьер Никола Пашинян заявил, что Анкара собирается «продолжить геноцид армян». И для этого в регион якобы переброшены сотни боевиков. Армения уже обратилась по этому поводу в Европейский суд по правам человека.

В свою очередь в Азербайджане готовы прекратить огонь. Но выставили ряд условий: вывод армянских войск из Нагорного Карабаха и публичные извенения Николы Пашиняна, который, по словам Алиева, назвал «оккупированные земли армянскими». Глава Азербайджана также обвинил Ереван в срыве работы Минской группы по урегулированию конфликта.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.09
0.81 91.58
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:25
В честь Дня учителя в России состоится онлайн-марафон
6:18
Никаких манипуляций: За рекламу в квитанциях за услуги ЖКХ компании накажут
6:09
В Азербайджане назвали условия прекращения огня в Карабахе
6:01
Лайфхак: как быстро очистить болгарский перец от семян — видео
5:57
Новые парочки шоу-бизнеса: Кто из звезд сошелся в 2020-м?
5:51
Муж Седоковой заразил певицу коронавирусом?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака
Алла Пугачева приехала на похороны Александра Кальянова — видео
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок