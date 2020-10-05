Лариса Гузеева предложила участнику программы стать его второй женой

Известная телеведущая и сваха Лариса Гузеева однажды оказалась в неприятной ситуации. После того, как звезда в шутку флиртовала с участником своей программы, жена героя шоу начала серьезно переживать и обвинила артистку в том, что она едва не увела мужчину из семьи.

В своем шоу Лариса Гузеева посетила загородный дом семьи Бадаевых. 52-летний Андрей пришел в восторг от нее и сразу начал оказывать телеведущей знаки внимания. Первое время та в шутку их принимала. В какой-то момент Гузеева так оценила хозяйственность Андрея, что начала размышлять на тему многоженства.

«Тоже хочу такого мужа, как вы. Ваша жена, как говорится, пожила и хватит, — сообщила звезда „Давай поженимся“. — Или возьмите меня еще одной».

Несмотря на то, что Гузеева явно иронизировала, супруга героя передачи возмутилась ее поведением.

Кадр из программы «На дачу! С Ларисой Гузеевой» Выпуск от 04.10.2020

В итоге конфликта удалось миновать благодаря мудрой позиции телеведущей. Во время совместной готовки Лариса свела разговор на тему многолетнего счастливого брака хозяев дома. В итоге флирт был забыт. Зрители с юмором отреагировали на случившееся и с удовольствием обсудили его в комментариях на YouTube.

«С таким мужем не заскучаешь»;

«Хозяйка на этом празднике лишняя. Третий лишний»;

«Лариса — такая проказница!» — написали они.

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