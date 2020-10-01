«Эксперименты были неудачными»: стилист оценил новую прическу Гузеевой

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 164

Главная сваха страны вернулась к привычному темно-шоколадному оттенку.

Фото, видео: РИА Новости / Валерий Левитин; 5-tv.ru

Телеведущая и главная сваха страны Лариса Гузеева похвасталась сменой прически перед своими фанатами в Instagram. Звезда опубликовала новое фото, на котором предстала практически без косметики со стрижкой каре темного цвета. Поклонники тут же начали осыпать Гузееву комплиментами по поводу ее внешнего вида, заметив, что такая прическа молодит ведущую лет на 20.

Фотопродюсер и стилист Руслан Громов, который работал с Гузеевой, поспешил прокомментировать ее возвращение к «родному» шоколадному оттенку. Он подчеркнул, что артистке гораздо лучше с темным цветом волос, опыты с осветлением ей не удались.

«Ее эксперименты со светлыми волосами были мягко говоря неудачными. Я советую Ларисе больше не экспериментировать и остаться яркой брюнеткой, думаю, уже навсегда. В темном цвете волос она более харизматична и интересна», — сказал Громов.

Стилист подметил, что многих девушек светлый цвет волос «освежает» и делает моложе, то в случае с Гузеевой это работает с точностью до наоборот.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Гузеевой с обнаженной грудью заперлась в клетке.

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