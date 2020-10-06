Российский хоккеист Радулов и модель Бокий стали родителями
Пара не афишировала беременность избранницы спортсмена, но теперь решила раскрыть все карты.
Фото, видео: РИА Новости / Артур Лебедев; Instagram @anya.bokiy
Модель Анна Бокий стала мамой. Снимок с новорожденным сыном и его счастливым папой — известным российским хоккеистом Александром Радуловым — она опубликовала в Instagram.
«29.09.20 люблю», — подписала кадр новоиспеченная мама.
Судя по всему, малыш появился на свет 29 сентября. Назвали его Мироном — это имя составлено из воздушных шаров, окружающих пару с младенцем на руках.
Поклонники начали строчить поздравления девушке. Многих восхищало, как ей удалось сохранить стройную фигуру после родов.
«Ты — самая худая мама на свете!»
«Красивая семья!!!»
«Анютка! Красавица! Поздравляю с большим счастьем!» — писали фолловеры.
В прошлом Анна Бокий встречалась с Алимжаном Тохтахуновым, более известным как Тайванчик. Александр Радулов, в свою очередь, был женат на гимнастке Дарье Дмитриевой. Но отношения не заладились, и пара со скандалом развелась в 2017 году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-супруга нападающего клуба НХЛ «Даллас Старз» Александра Радулова ждет ребенка от женатого силовика.
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