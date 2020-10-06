Российский хоккеист Радулов и модель Бокий стали родителями

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Алина Потёмкина
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Пара не афишировала беременность избранницы спортсмена, но теперь решила раскрыть все карты.

Фото, видео: РИА Новости / Артур Лебедев; Instagram @anya.bokiy

Модель Анна Бокий стала мамой. Снимок с новорожденным сыном и его счастливым папой — известным российским хоккеистом Александром Радуловым — она опубликовала в Instagram.

«29.09.20 люблю», — подписала кадр новоиспеченная мама.

Instagram @anya.bokiy

Судя по всему, малыш появился на свет 29 сентября. Назвали его Мироном — это имя составлено из воздушных шаров, окружающих пару с младенцем на руках.

Поклонники начали строчить поздравления девушке. Многих восхищало, как ей удалось сохранить стройную фигуру после родов.

«Ты — самая худая мама на свете!»

«Красивая семья!!!»

«Анютка! Красавица! Поздравляю с большим счастьем!» — писали фолловеры.

В прошлом Анна Бокий встречалась с Алимжаном Тохтахуновым, более известным как Тайванчик. Александр Радулов, в свою очередь, был женат на гимнастке Дарье Дмитриевой. Но отношения не заладились, и пара со скандалом развелась в 2017 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-супруга нападающего клуба НХЛ «Даллас Старз» Александра Радулова ждет ребенка от женатого силовика.

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