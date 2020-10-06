Попугай раздора. Как бойфренд Конкиной расправился с птицей возлюбленной?

Жизнь дочери советского актера Владимира Конкина, Софии, была не похожа на сказку. Как рассказали сайту KP.RU приятельницы погибшей девушки, она работала обычным продавцом и одна воспитывала 11-летнюю дочь. Незадолго до трагической гибели София познакомилась с мужчиной, который вскоре стал ее бойфрендом. Пара начала вместе жить, но, видимо, в быту все было не так гладко, как хотелось бы.

Дочь Софии после смерти матери рассказала дедушке, что за два дня до трагедии «дядя Миша», как называла девочка нового кавалера мамы, якобы убил ее любимого попугая. У птицы была особая диета, а мужчина намерено нарушал ее, подкармливая питомца печеньем. Здоровье домашнего любимца пошатнулось, и за пару дней до смерти Софии он скончался. Об этом поведала адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко. К слову, родственники погибшей настаивают на версии причастности Михаила к гибели Софии.

«Девочка рассказала, что болеть попугай начал после того, как Михаил стал кормить его печеньями. Он знал, что делать этого нельзя, но продолжал. После лечения птице нужен был покой и тепло. Но, как рассказала А., Михаил постоянно открывал окно на балконе и оставлял питомца на сквозняке», — поделилась защитник семьи Конкиных.

Ненависть к попугаю Михаила можно объяснить тем, что птица была подарком Софии бывшего молодого человека. Незадолго до смерти девушка жаловалась подругам на ревность своего возлюбленного.

София Конкина погибла в бассейне столичного фитнес-центра при странных обстоятельствах. Трагедия случилась 24 сентября. В момент занятий девушка оказалась на дне бассейна и, по предварительным данным, провела там около минуты. Родные девушки уверяют, что утонуть она не могла, так как прекрасно плавала. В крови и моче наследницы знаменитого актера нашли более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого напитка, и снотворное диазепам. Позже появилось видео, на котором девушка покупает бутылку вина.

Ранее 5-tv.ru писал, что подозреваемый в причастности к смерти дочери Конкина рассказал о ее тяге к спиртному.