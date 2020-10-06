Подозреваемый в смерти дочери Конкина рассказал о ее тяге к спиртному

Дочь актера Владимира Конкина София намеревалась расстаться с женихом незадолго до своей смерти. Как сообщает Starhit.ru, об этом она рассказывала друзьям. Девушка жаловалась на усталость от постоянной ревности и контроля со стороны Михаила, подозреваемого в причастности к трагедии. Сам Михаил настаивает на том, что в их отношениях не было напряженности, хотя заметил, что его возлюбленная часто выпивала.

В распоряжении программы «Пусть говорят» оказались аудиосообщения, записанные буквально за несколько часов до того, как София погибла.

«Он говорил, что не будет платить за квартиру, что я должна это делать. В итоге заплатил, показал мне списание с карты. Продукты тоже покупаю я. А еще недавно он подслушивал мой разговор. Просто стоял под дверью и слушал, с кем я общаюсь. Меня это все достало. Буду говорить ему, чтобы собирал вещи. Если что, буду снимать квартиру с какой-нибудь подружкой», — делилась София с подругой.

В ответ на это Михаил рассказал, что ему действительно приходилось контролировать расходы, так как Конкина не умела грамотно распоряжаться деньгами. Он хорошо относился к ней и ее дочери Алисе, решал возникающие проблемы, покупал необходимые вещи.

«Думаю, это сообщение было записано на эмоциях. Да, мы ссорились, но потом быстро мирились», — добавил он.

Михаил Серов считал, что Конкина недостаточно внимания уделяла дочери и делал ей замечания, что могло перерасти в бурный скандал, ведь София не выносила критики. Что касается проблем с алкоголем, он отметил: его возлюбленная любила вечеринки, могла выпить на работе, после чего теряла контроль над собой. Мужчине приходилось искать ее и отвозить домой.

Дочь прославленного артиста скончалась 24 сентября, утонув в бассейне столичного центра «Джамп-клуб». В крови 32-летней женщины был обнаружен алкоголь и снотворное. Адвокат семьи Конкиных назвал Серова основным подозреваемым по делу о смерти Софии. Сомнения в его невиновности усилила его просьба не расследовать дело о гибели невесты.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение психолога о личности Михаила и другие настораживающие подробности его отношений с Конкиной.