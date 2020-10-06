Владимир Путин предложил обдумать льготы для сдавших нормы ГТО

Президент России Владимир Путин предложил подумать о предоставлении льгот и скидок россиянам, которые сдали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Диалог на эту тему произошел на заседании Совета по физкультуре и спорту 6 октября, передают «Известия».

«Обо всем этом можно, конечно, подумать», — прокомментировал глава государства соответствующую инициативу губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Выступая на заседании совета, глава Приморья предложил стимулировать интерес к ГТО за счет специальных льгот. Речь, в частности, шла о скидках в спортивных магазинах для тех, кто выполнит норматив.

Стоит отметить, что на этом же заседании национальный лидер предложил разработать меры для сохранения физической активности спортсменов на случай введения новых ограничений, связанных с COVID-19.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин высоко оценил заслуги учителей в период пандемии.