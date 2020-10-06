«Надеемся на скорейшее разрешение»: Митинги в Киргизии оценили в МИД РФ

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Александр Просяник
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Москва заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности страны как своего партнера и союзника.

«Надеемся на скорейшее разрешение»: Митинги в Киргизии оценили в МИД РФ

Фото: ТАСС / IGOR KOVALENKO

Министерство иностранных дел России прокомментировало митинги в Бишкеке, участники которых требуют отмены результатов парламентских выборов, прошедших 4 октября, и проведения новых. В сообщении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что акция переросла в столкновения с правоохранительными органами, что привело к жертвам и пострадавшим.

В Министерстве подчеркнули, что Москва считает Киргизию своим стратегическим партнером и союзником, в связи с чем заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности страны.

«Надеемся на скорейшее разрешение кризисной ситуации в правовом поле, путем переговоров и без применения силы. Призываем все политические силы в этот критический для республики момент проявить мудрость и ответственность в целях сохранения внутренней стабильности и безопасности», — заключили в МИДе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов. По итогам голосования в республике начались акции протеста, в которых приняли участие порядка двух тысяч человек. Митингующие вступали в стычки с правоохранителями, а также за ночь успели разграбить здание правительства и освободить некоторых политических деятелей из тюрьмы. В общей сложности пострадало не менее 590 человек, один погиб.

ЦИК Киргизии в течение ближайших двух недель назначит новые парламентские выборы.

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