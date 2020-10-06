ЦИК Киргизии назначит повторные выборы в парламент

Повторные парламентские выборы в Киргизии должен назначить Центризбирком республики. Об этом сообщает местное издание «Кабар».

По словам зампредседателя ЦИК страны Абдыжапара Бекматова, голосование назначат в течение двух ближайших недель. При этом сроки проведения выборов в парламент будут сокращены на треть: если раньше на процесс отводилось 90 дней, теперь только 60.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов. На фоне итогов голосования в республике начались акции протеста. Порядка двух тысяч человек, недовольных итогами голосования, приняли участие в демонстрации. Митингующие разграбили здание правительства, освободили ряд политических деятелей из тюрьмы и неоднократно вступали в стычки с правоохранителями. По данными Минздрава республики, в результате протестных акций пострадали не менее 590 человек, один погиб.