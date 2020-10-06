ЦИК Киргизии назначит повторные выборы в парламент

|
Алина Потёмкина
Эксклюзив 58

Ранее Центризбирком республики отменил итоги прошедшего голосования. В стране после выборов начались массовые митинги.

Фото, видео: ТАСС / Саралаев Абылай; 5-tv.ru

Повторные парламентские выборы в Киргизии должен назначить Центризбирком республики. Об этом сообщает местное издание «Кабар».

По словам зампредседателя ЦИК страны Абдыжапара Бекматова, голосование назначат в течение двух ближайших недель. При этом сроки проведения выборов в парламент будут сокращены на треть: если раньше на процесс отводилось 90 дней, теперь только 60.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов. На фоне итогов голосования в республике начались акции протеста. Порядка двух тысяч человек, недовольных итогами голосования, приняли участие в демонстрации. Митингующие разграбили здание правительства, освободили ряд политических деятелей из тюрьмы и неоднократно вступали в стычки с правоохранителями. По данными Минздрава республики, в результате протестных акций пострадали не менее 590 человек, один погиб.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
78.51
0.38 92.52
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:23
По меньшей мере 17 человек погибли в результате теракта в сирийском Эль-Бабе
16:17
Тихановская приехала на встречу с Ангелой Меркель
16:03
Видео очередной массированной атаки на Степанакерт
15:58
«Я ничего такого не говорила»: Задорожную возмутили новости о ее свадьбе
15:53
«Мой натурель!» — Вера Брежнева увеличила губы
15:48
Ракета упала на балкон жилого дома в Нагорном Карабахе — видео

Сейчас читают

«Корона сбивается быстро»: экстрасенс о роли звезды «Холостяка» в смертельном ДТП
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака
Зрители заподозрили тяжелую болезнь у Елены Малышевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок