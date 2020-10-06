Армения сообщила о масштабном наступлении Азербайджана на юге Карабаха

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан начал широкомасштабное наступление на южном направлении Нагорного Карабаха. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«ВС Азербайджана начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения, бросив в бой резервные силы и большое количество военной техники, включая танки и артиллерию. <.> Методично и последовательно уничтожается крупный потенциал противника», — сказал он.

Помимо этого, военные Азербайджана недавно вновь обстреляли столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт. Как видно из опубликованного 5-tv.ru видео, в городе включили сирену, а также прозвучало несколько взрывов. Местные жители вновь спускаются в бомбоубежища.

Между тем, глава Азербайджана называл условия прекращения огня в Нагорном Карабахе. По словам президента Ильхама Алиева, Баку требует вывод армянских войск из Нагорного Карабаха, а также публичные извинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна за то, что он назвал «оккупированные земли армянскими».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главы МИД России, Франции и США просят прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Конфликт на этой территории начался еще в феврале 1988 года, когда НКР объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Все закончилось вооруженным противостоянием в 1992–1994 годах, в которых Баку не только потерял контроль над Нагорным Карабахом, но и над семью прилегающими к нему районами.

Минская группа ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией ведут переговоры по минскому урегулированию конфликта с 1992-го. Так, Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной республики, которая не является участником переговоров.