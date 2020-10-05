Глава Азербайджана назвал условия прекращения огня в Нагорном Карабахе

В эти минуты войска Азербайджана ведут обстрел столицы Нагорного Карабаха. Снаряды и бомбы рвутся в самом центре Степанакерта. Вот эти кадры на своей странице в соцсети опубликовало Министерство обороны Армении.

Обстановка в Нагорном Карабахе накаляется с каждым часом. Обе стороны конфликта используют артиллерию и авиацию. Сейчас уже на спорной территории не осталось ни одного населенного пункта, который бы не подвергся обстрелу. Под огонь попала и съемочная группа МИЦ «Известий», к счастью, наши коллеги не пострадали.

Между тем, Армения и Азербайджан продолжают обмениваться взаимными обвинениями. В Баку заявили, что Ереван обстрелял пригороды столицы. В администрации Ильхама Алиева в качестве доказательств показали фото боеголовок. К тому же, азербайджанское Минобороны рассказало, что пострадали мирные жители. Однако в Баку готовы прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Но выдвинули ряд условий.

«Наше условие — пусть нам представят график. График вывода армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий. Тогда мы восстановим режим прекращения огня», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В Армении все обвинения отрицают. Ереван также считает, что в боевых действиях в Нагорном Карабахе на стороне Баку участвует Турция. И для этого в регион якобы переброшены сотни боевиков. Армения уже обратилась по этому поводу в Европейский суд по правам человека.

Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Дениса Кулаги.

Тем временем мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны Армении опубликовало видео обстрела Степанакерта.