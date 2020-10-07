«Зыбкое равновесие»: Митинги в Киргизии постепенно утихают — видео

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Участники акций протеста, недовольные итогами выборов, не смогли сформировать новое правительства.

Фото, видео: ТАСС / IGOR KOVALENKO; 5-tv.ru

В Киргизии наступило зыбкое равновесие:  возглавившие протест оппозиционеры не смогли сформировать новое правительства.

Президент сохранил свой пост и ему подчиняются силовики, в то же время правительственный квартал сожжен и разграблен, работать негде. Региональные чиновники один за другим подают в отставку. 

Из Бишкека передает корреспондент БакЫт Чермашев. Подробнее смотрите в видеосюжете. 

Как писал 5-tv.ru, ЦИК государства признал недействительными итоги парламентских выборов. После голосования в республике начались акции протеста, в которых приняли участие порядка двух тысяч человек. Митингующие начали вступать в стычки с правоохранителями, а за ночь успели освободить некоторых политических деятелей из тюрьмы и разграбить здание правительства.

По итогу ЦИК Киргизии в течение ближайших двух недель назначит новые парламентские выборы.

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