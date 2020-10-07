Число любителей занятий спортом среди россиян выросло почти в три раза за 10 лет

Итоги десятилетней стратегии развития физкультуры и спорта подвели на совещании с Владимиром Путиным. Результаты — впечатляющие.

За это время доля россиян, которые регулярно тренируются, увеличилась с 15 до 43%! Фитнес и здоровое питание стали привычными для почти 60 миллионов наших сограждан.

Средняя продолжительность жизни тоже заметно выросла — на четыре с половиной года. Эта цифра вообще обновила исторический максимум.

«Между увеличением числа занимающихся спортом и повышением качества и — главное — продолжительности жизни — абсолютно прямая связь. Это знают не только специалисты, это для все очевидно, объективные данные об этом как раз и говорят, свидетельствуют», — подчеркнул Владимир Путин.

В новой стратегии поставлены не менее амбициозные задачи. Через десять лет постоянно заниматься спортом должно большинство россиян. Поэтому государство намерено переключить внимание со строительства крупных арен и стадионов на развитие массового спорта. Президент распорядился обеспечить оборудованием и инфраструктурой школы и вузы, места жительства — это будет спорт шаговой доступности. Причем большинство занятий должны быть бесплатными.