Число любителей занятий спортом среди россиян выросло почти в три раза за 10 лет
Итоги стратегии развития физкультуры подвели на совещании с Владимиром Путиным.
Фото, видео: Depositphotos / Maridav; 5-tv.ru
Итоги десятилетней стратегии развития физкультуры и спорта подвели на совещании с Владимиром Путиным. Результаты — впечатляющие.
За это время доля россиян, которые регулярно тренируются, увеличилась с 15 до 43%! Фитнес и здоровое питание стали привычными для почти 60 миллионов наших сограждан.
Средняя продолжительность жизни тоже заметно выросла — на четыре с половиной года. Эта цифра вообще обновила исторический максимум.
«Между увеличением числа занимающихся спортом и повышением качества и — главное — продолжительности жизни — абсолютно прямая связь. Это знают не только специалисты, это для все очевидно, объективные данные об этом как раз и говорят, свидетельствуют», — подчеркнул Владимир Путин.
В новой стратегии поставлены не менее амбициозные задачи. Через десять лет постоянно заниматься спортом должно большинство россиян. Поэтому государство намерено переключить внимание со строительства крупных арен и стадионов на развитие массового спорта. Президент распорядился обеспечить оборудованием и инфраструктурой школы и вузы, места жительства — это будет спорт шаговой доступности. Причем большинство занятий должны быть бесплатными.
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