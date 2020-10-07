Назад 90-е: Популярность винила резко возросла после пандемии

Пандемия повысила популярность винила. В США, по данным ассоциации звукозаписывающих компаний, продажи пластинок впервые с 1998 года превысили, причем почти вдвое, реализацию компакт-дисков. Еще год назад картина была иной.

Россия не отстает. По данным крупнейшего онлайн-магазина, рост продаж пластинок двухкратный: на интерне-маркете б/у вещей + 56% в объявлениях. Магазины в зависимости от удачливости говорят о росте от 30 до 200%. И это при том, что они несколько недель вовсе были закрыты. В чем секрет?

Меломаны уверяют: звук с винила более «настоящий» в отличие от бездушной «цифры». Экономисты считают старые пластинки, как и другой антиквариат, средством для инвестиций, редкие экземпляры стоят 1000-2000 долларов. Самый дорогой винил — 790 тысяч долларов, то есть 60 миллионов рублей — «The White Album» Beatles c номером 0000001.

И, наконец, психологи указывают, что пластинку можно пощупать, ею можно обладать, и это важно в наш виртуальный век. Послушать винил — целый ритуал, который успокаивает, создает ощущение контроля за ситуацией, вызывает приятные ассоциации, воспоминания. На самоизоляции это особенно важно. Современные исполнители это уловили и наравне цифровыми альбомами выпускают и виниловые пластинки.

«Просто когда вы держите альбом в руках. — это не компакт-диск, который разломается. В него можно много всего такого вложить интересного, какие-то развороты, плакаты даже и так далее», — поделился вокалист группы On-The-Go Юрий Макарычев.

«Это действительно оказывается востребованная история. То есть когда мы ездим у туры — сейчас мы пока в туры не ездим — но если ты едешь в тур, то у тебя на каждом концерте купят несколько пластинок», — признался вокалист группы Pompeya Даниил Брод.