В Литве открыли памятник известному командиру «лесных братьев» — видеорепортаж

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В торжественной церемонии открытия в столице принимали участие президент страны, премьер-министр и спикер Сейма.

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева, 5-tv.ru

В Литве торжественно открыли первый в Прибалтике памятник «лесному брату». Адольфас Раманаускас (псевдоним — «ястреб») боролся после войны с советской властью, руководил штабом всего подполья.

В прямом сотрудничестве с нацистами он замечен не был, однако в его отрядах были коллаборационисты, а в ходе операций, спланированных Раманаускасом было убито 25 тысяч человек, в основном литовцев.

Так «ястреб» или «стервятник»? Разбиралась корреспондент Елена Норкунайте. Подробнее в видеорепортаже.

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