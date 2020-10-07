В Литве торжественно открыли первый в Прибалтике памятник «лесному брату». Адольфас Раманаускас (псевдоним — «ястреб») боролся после войны с советской властью, руководил штабом всего подполья.

В прямом сотрудничестве с нацистами он замечен не был, однако в его отрядах были коллаборационисты, а в ходе операций, спланированных Раманаускасом было убито 25 тысяч человек, в основном литовцев.

Так «ястреб» или «стервятник»? Разбиралась корреспондент Елена Норкунайте. Подробнее в видеорепортаже.