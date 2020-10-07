В Литве открыли памятник известному командиру «лесных братьев» — видеорепортаж
В торжественной церемонии открытия в столице принимали участие президент страны, премьер-министр и спикер Сейма.
Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева, 5-tv.ru
В Литве торжественно открыли первый в Прибалтике памятник «лесному брату». Адольфас Раманаускас (псевдоним — «ястреб») боролся после войны с советской властью, руководил штабом всего подполья.
В прямом сотрудничестве с нацистами он замечен не был, однако в его отрядах были коллаборационисты, а в ходе операций, спланированных Раманаускасом было убито 25 тысяч человек, в основном литовцев.
Так «ястреб» или «стервятник»? Разбиралась корреспондент Елена Норкунайте. Подробнее в видеорепортаже.
Читайте также
88%
0.38 92.52
0.86
Нашли ошибку?