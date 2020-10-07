Могли поджечь? Самый дорогой ресторан сгорел в Пензе — видео

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Огромный деревянный комплекс восстановлению не подлежит.

Фото, видео: Пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области/ТАСС, 5-tv.ru

В Пензе сгорел самый известный и самый дорогой ресторан города. Хотя пожар случился вечером, люди не пострадали, всех успели вывести, а вот огромный деревянный комплекс восстановлению не подлежит.

Этот резной терем в древнерусском стиле возвели в Пензе более сорока лет назад, здесь побывали все знаменитости, гостившие в Пензе. Пока дознаватели выясняют причины пожара, местные СМИ сообщают: ресторан был застрахован на приличную сумму и намекают на поджог.

А причины пожара в гостинице под Воронежем уже установлены. Трехэтажное здание загорелось от вспыхнувшей рядом машины. Здесь тоже обошлось без жертв, но отель «Родничок» остался без крыши.

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