В Пензе сгорел самый известный и самый дорогой ресторан города. Хотя пожар случился вечером, люди не пострадали, всех успели вывести, а вот огромный деревянный комплекс восстановлению не подлежит.

Этот резной терем в древнерусском стиле возвели в Пензе более сорока лет назад, здесь побывали все знаменитости, гостившие в Пензе. Пока дознаватели выясняют причины пожара, местные СМИ сообщают: ресторан был застрахован на приличную сумму и намекают на поджог.

А причины пожара в гостинице под Воронежем уже установлены. Трехэтажное здание загорелось от вспыхнувшей рядом машины. Здесь тоже обошлось без жертв, но отель «Родничок» остался без крыши.