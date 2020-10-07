Штрафы за отсутствие техосмотра на квадроциклах хотят увеличить в несколько раз
Теперь без прохождения ТО владельцам транспортных средств не получится оформить ОСАГО.
Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Феоктистов, 5-tv.ru
С сегодняшнего дня в России меняются правила техосмотра для внедорожной спецтехники. В первую очередь это касается владельцев квадроциклов и квадрициклов. Теперь и они обязаны проходить ежегодную проверку.
Однако если в первом случае транспортное средство не предназначено для езды по дорогам общего пользования и контроль за ними - дело органов Гостехнадзора, то во втором - все сложнее. Квадрицикл - полноценный участник дорожного движения и теперь без прохождения ТО не получится оформить ОСАГО.
Кроме того, и штрафы за непройденный техосмотр планируют увеличить сразу в несколько раз. Для физических лиц - до 1000 рублей, для должностных - до пяти тысяч. Такие суммы отражены в проекте нового административного кодекса.
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