Штрафы за отсутствие техосмотра на квадроциклах хотят увеличить в несколько раз

С сегодняшнего дня в России меняются правила техосмотра для внедорожной спецтехники. В первую очередь это касается владельцев квадроциклов и квадрициклов. Теперь и они обязаны проходить ежегодную проверку.

Однако если в первом случае транспортное средство не предназначено для езды по дорогам общего пользования и контроль за ними - дело органов Гостехнадзора, то во втором - все сложнее. Квадрицикл - полноценный участник дорожного движения и теперь без прохождения ТО не получится оформить ОСАГО.

Кроме того, и штрафы за непройденный техосмотр планируют увеличить сразу в несколько раз. Для физических лиц - до 1000 рублей, для должностных - до пяти тысяч. Такие суммы отражены в проекте нового административного кодекса.