Как играли в снежки 124 года назад? Фильм братьев Люмьер раскрасили

Неизвестные энтузиасты сделали подарок поклонникам синематографа — отреставрировали еще один фильм братьев Люмьер. И не просто убрали помехи, а раскрасили и немного замедлили, чтобы зрители могли, что называется, с головой окунуться в атмосферу конца XIX века. Толпа людей играет в снежки на улице французского Лиона. Снежной бомбардировке подвергается проезжающий мимо велосипедист. Он даже падает и теряет шапку. А после — потрясенный и уже без шапки — уезжает в обратную сторону.