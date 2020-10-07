Как играли в снежки 124 года назад? Фильм братьев Люмьер раскрасили
Запись была сделана в 1896 году во французском Лионе.
Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян, 5-tv..ru
Неизвестные энтузиасты сделали подарок поклонникам синематографа — отреставрировали еще один фильм братьев Люмьер. И не просто убрали помехи, а раскрасили и немного замедлили, чтобы зрители могли, что называется, с головой окунуться в атмосферу конца XIX века. Толпа людей играет в снежки на улице французского Лиона. Снежной бомбардировке подвергается проезжающий мимо велосипедист. Он даже падает и теряет шапку. А после — потрясенный и уже без шапки — уезжает в обратную сторону.
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