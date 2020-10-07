Уничтожение 500-килограммовой бомбы в Чечне попало на видео

Пиротехники МЧС России уничтожили в Чеченской Республике 500-килограммовую авиационную бомбу. Боеприпас пролежал под землей на окраине Грозного более 20 лет и был обнаружен местным жителем.

На место происшествия были направлены сотрудники Донского спасательного центра МЧС РФ. Имеющие многолетний опыт работы по очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов специалисты вывезли бомбу на полигон в Шелковском районе и уничтожили.

Как сообщил 5-tv.ru инженер спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ Донского спасательного центра Павел Лозбичев, операция прошла в штатном режиме. Специалисты МЧС придерживались всех необходимых мер безопасности.

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