В Заполярье сотрудница МЧС спасла тонувшую в бассейне девушку

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 24 0

У потерпевшей прямо в воде начался приступ эпилепсии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; МЧС РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Заполярье сотрудница МЧС спасла тонувшую в бассейне девушку

Сотрудница МЧС России Анастасия спасла тонущую посетительницу водного комплекса. О случившемся в Заполярье сообщил источник 5-tv.ru.

Как сообщается, одной из посетительниц бассейна стало плохо прямо во время заплыва: приступ эпилепсии лишил ее возможности держаться на воде. Первым на помощь бросился мужчина, оказавшийся рядом, а следом к пострадавшей поспешила спасательница Анастасия — она вытащила женщину из воды и оказала ей первую помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как на Чукотке собака спасла оленевода от нападавшей медведицы. Случай произошел примерно в 250 км от села Конергино муниципального округа Эгвекинот. К несчастью, мужчина не успел убежать, и хищник укусил его за бедро, прежде чем собака смогла отогнать животное.

Также известно о спасшемся от медведя благодаря загоревшемуся гаджету подростке в Алтайском крае. Когда юноша увидел хищника, то попытался забраться на дерево, однако медведь повалил его на землю и укусил несколько раз. Поврежденный во время нападения гаджет загорелся и отпугнул медведя. Подросток получил термический ожог и был доставлен в больницу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+6° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
82.85
-0.77 93.23
-0.49
Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:06
«Обновление пойдет на пользу»: Госдума рассмотрит кадровые изменения 21 октября
0:54
Традиции и ритуалы: в Петербурге открылась выставка истории пивоварения в России
0:21
В Заполярье сотрудница МЧС спасла тонувшую в бассейне девушку
0:05
Смерть младенца и тяжелые травмы детей: что происходит в роддоме Симферополя
23:52
Япония отправила к спутнику Марса зонд с миссией по сбору грунта
23:34
Свободная жизнь: Савичева впервые вышла в свет после развода

Сейчас читают

Как подготовить китайский автомобиль к русским морозам
Михаил Ошеров: Накануне Третьей Ближневосточной войны — анализ ситуации
Пиар-акция или прорыв: зачем Маск показал прыгающий электрокар Tesla
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео