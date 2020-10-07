«Испанский стыд»: Собчак составила ТОП комментариев к интервью с Тарзаном и Королевой

Ксения Собчак выбрала самые яркие комментарии подписчиков к своему интервью с Наташей Королевой и ее супругом Сергеем «Тарзаном» Глушко. Эту подборку она опубликовала в строис Instagram, обведя те замечания пользователей, которые ей больше всего понравились.

«Ору, как он Ксюшу пытался таскать. Выколите мне глазки, как это развидеть»

«Испанский стыд»

«Не, Малахов отдыхает! И это только первая серия!»

«Показать в начале интервью стриптиз под песню, которую написал Игорь Николаев… Это ли не тонкий троллинг… Привкус Николаева на губах остался у всех!» — писали фолловеры Собчак.

Первое интервью после скандала в семье Тарзана и Королевой звездная чета дала Собчак 5 октября. Часовая беседа была анонсирована как первая серия большого материала. В ней супруги рассказали о том, что на самом деле случилось в их доме, и как они пережили разлад. К настоящему моменту видео набрало более двух миллионов просмотров и 15 тысяч комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тарзан поднял ценник своего стриптиза на фоне скандала с Королевой.