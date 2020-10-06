Тарзан поднял ценник своего стриптиза на фоне скандала с Королевой

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Валентин Черников
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Артист запросил немалую сумму за исполнение интимного танца на частных вечеринках.

Тарзан поднял ценник своего стриптиза на фоне скандала с Королевой

Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Стоимость стриптиза в исполнении Сергея «Тарзана» Глушко на частных вечеринках выросла на фоне скандала вокруг его измены Наташе Королевой. Такая информация появилась в Telegram-каналах. Чтобы насладиться танцем 50-летнего супруга певицы заказчикам придется выложить 600 тысяч рублей.

Месяцем ранее Королева обратилась в полицию с заявлением о краже драгоценностей на сумму в пять миллионов рублей и трех тысяч евро. По ее словам, муж привел домой двух дам, пока она находилась в отъезде, а по возвращении обнаружила пропажу. Вскоре о себе дала знать любовница Тарзана — начинающая актриса Анастасия Шульженко. В телешоу девушка заявила, что давно строит с ним отношения и ждет от стриптизера ребенка. Позже информация о беременности не подтвердилась.

После назревшего скандала Тарзан выступил с публичным заявлением, в котором признался в измене. Глушко открестился от чувств к Анастасии и осудил ее за обнародование видео интимного характера с его участием. В интервью Ксении Собчак певица заявила, что простила мужа, а слова Шульженко о давнем романе назвала подставой. Поклонники звездной пары подозревают, что вся история с изменой была пиар-акцией супругов для привлечения к себе внимания и раскрутки новой песни Королевой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тарзан рассказал, как Королева пережила его измену.

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