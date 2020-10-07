Съемочная группа МИЦ «Известия» попала под обстрел в Степанакерте

Журналисты МИЦ «Известия» попали под обстрел в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте. Корреспонденту Денису Кулаге и оператору Александру Малышеву пришлось вместе с местными жителями прятаться в подвале жилого дома во время боевых действий в городе.

На имеющихся в распоряжении 5-tv.ru кадрах слышны звуки разрывающихся снарядов. Денис Кулага сообщает о том, что над ними кружат беспилотники. Также, он отмечает, что минувшая ночь в Степанакерте была крайне напряженная. По городу наносились удары, не замолкала сирена воздушной тревоги. Утром съемочной группе удалось запечатлеть разрушенные здания, в том числе жилые дома.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. Пресс-секретарь главы непризнанной НКР Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Власти ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео очередной массированной атаки на Степанакерт.