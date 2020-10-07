«Мы очень переживаем»: Путин заявил, что события в Карабахе — это трагедия

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Алиса Маркова
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По словам главы государства, в России живут миллионы армян и азербайджанцев, и многие жители нашей страны подцеживают дружественные отношения с обеими республиками.

«Мы очень переживаем»: Путин заявил, что события в Карабахе — это трагедия

Фото: ТАСС / Михаил Климентьев/пресс-служба

Владимир Путин заявил, что события в Карабахе — это трагедия. По словам главы государства, в России живут миллионы армян и азербайджанцев, и многие жители нашей страны подцеживают дружественные отношения с обеими республиками.

«Все участники конфликта — „не чужие нам люди“. В России проживает около двух миллионов азербайджанцев и свыше двух миллионов армян. Огромное количество граждан России поддерживают тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками. Гибель людей, большие потери с обеих сторон — это огромная трагедия», — заявил Путин.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. Пресс-секретарь главы непризнанной НКР Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Власти ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео очередной массированной атаки на Степанакерт.

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