«Почему ему можно, а мне нет?»: За что друг с другом борются Киркоров и Басков?

Николай Басков и Филипп Киркоров борются за популярность! Из-за чего «золотой голос России» обиделся на старого друга? Как певец ответил поп-королю? И зачем «натуральный блондин» записал песню с кумиром подростков? Об этом — в новом выпуске программы Пятого канала «Светская хроника».

Звезды отечественной эстрады решительно взялись завоевывать молодую аудиторию. Недавно Филипп Киркоров выпустил клип вместе с популярным блогером Давой и по совместительству возлюбленным Ольги Бузовой.

«Дава для меня был достаточно не Киркоровский персонаж. Я сказала Филипп: „Мне кажется, что он пока не дотягивает до твоего уровня“. А он говорит: „Ну, он клевый“», — рассказала Яна Рудковская.

«Я вообще с любым талантливым артистом готов сотрудничать, потому что я омолаживаюсь. Я сейчас омолодился, мне не нужна больше молодая кровь! Я насытился! Вот я насытился в прошлом году с Zivert и хорошо! В позапрошлом у меня был Крид: попитался, дальше пошел. Сейчас вот Даву подоил», — прокомментировал свое сотрудничество с молодыми артистами Киркоров.

Для съемок клипа Киркоров кардинально сменил имидж. Чтобы соответствовать образу рэпера, он заплел афрокосички.

«Ну я же очень кучерявый! У меня вот такая вот проволока на голове! Я — цыганский барон! С крыш пугаю ворон!» — рассказала о новой прическе певец.

Музыкальный ролик снят с размахом, в стиле поп-короля! Брендовая одежда, дорогие украшения. Только накладки на зубы из золота и драгоценных камней обошлись артистам на сумму более пяти миллионов рублей.

«Я все еще номер один в нашей стране!» — объяснил траты на клип Филипп Бедросович.

Эти высказывание Филипп Киркоров развязал войну со своим главным соперником по сцене. Но и в новой песне поп-король задел Николая Баскова.

«В песне Филиппа и Давы строка „Коля, уйди, я остаюсь“», — возмутился Басков.

Басков уступать Киркорову не захотел, записал ответ вместе с 18-летним кумиром подростков Даней Милохиным. В клипе Басков появляется в привычном для себя амплуа. По сюжету, его Высочество Николай, наносит визит в поместье, которое по сценарию принадлежит Милохину. В шикарном особняке рэпер и оперный певец устраивают грандиозную вечеринку.

Внимательные поклонники заметили интересную деталь: Милохин небрежно бросает на стол газету с заголовком «Большая распродажа», а под ним фото Киркорова и Давы.

«Мы посмотрели сначала клип Киркорова с Давой, учли все минусы и сделали совершенную версию. Я думаю, второй залп стреляет лучше», — рассказал об идее создания Николай.

Клип набрал больше 12 миллионов просмотров.

«Я понял, что если бы аудитория не реагировала, я бы этого не делал. А если она реагирует и просит, почему нет? Во-вторых, я моложе Киркорова на десять лет! Почему ему можно, а мне нет?» — возмутился «золотой голос России».

Глядя на успех коллег, Дима Билан тоже задумался о коллаборации с блогерами.

«Я веду переговоры! Ни с одним человеком», — заявил певец.

В шоу-бизнесе понимают, что сегодня популярность измеряется количеством подписчиков в социальных сетях. И чтобы оставаться в тренде, нужно не отставать от молодежи.

«Я всю жизнь экспериментирую. Наверное, поэтому, уже 20 лет остаюсь в трендах всегда и мною интересуется разная публика», — похвастался Басков.

«У молодого поколения очень большая аудитория и здесь, наверно, такой происходит обмен зрителями. Кто-то знакомится с теми повзрослее или кто-то знакомится с теми, кто помоложе», — высказалась по теме певица Согдиана.

Филипп Киркоров и Басков штурмуют популярные соцсети и снимают короткие смешные видео. Певцы постоянно соперничают друг с другом во всем, и пытаются выяснить, кто из них круче. Поклонники ждут битву титанов. Ведь если ролик Баскова наберет больше количество просмотров, Киркоров это просто так не оставит.